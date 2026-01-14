 

21:33:13
14 de Enero de 2026
 
SALUD VISUAL Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Locales - 14-01-2026 09:22:05
La cirugía de la vista dejó de ser un tema lejano o temido para convertirse en una alternativa concreta para miles de personas que buscan mejorar su calidad de vida. En una entrevista radial, la doctora María Emilia Secchi, especialista en oftalmología y cirugía ocular, explicó de manera clara cuáles son los problemas de visión más frecuentes, en qué casos la cirugía es la mejor opción y qué aspectos deben tener en cuenta los pacientes antes de tomar una decisión.
  
 
 
Actualidad - 08-01-2026 17:34:51
El vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard...
Policiales - 19-12-2025 09:56:29
En un procedimiento que puso en evidencia la prese...
Actualidad - 19-12-2025 06:55:08
El Banco de Corrientes vuelve a acompañar a...
 
Nuestro Correo: fmlaruta@hotmail.com
 
PREOCUPACIÓN SANITARIA Y PRODUCTIVA
Locales - 14-01-2026 08:46:15 - Una vecina de Santa Rosa alertó sobre la aparición de gusanos negros en un sendero de la zona del barrio Unión, un área cercana a una escuela ubicada antes de la estancia Santa Lucía. La advertencia fue realizada por Manuela, quien expresó su preocupación por el riesgo que esta especie representa para los animales bovinos.
PERSPECTIVAS 2026 DEL SECTOR FORESTO-INDUSTRIAL
Locales - 07-01-2026 04:05:45 - Pese a un contexto económico todavía complejo, el sector de la madera y el mueble en la Argentina comenzó a mostrar señales de estabilización hacia el cierre de 2025 y abre expectativas moderadas de recuperación de cara a 2026, con especial protagonismo del comercio exterior.
UN SECTOR CLAVE ANTE UN PUNTO DE INFLEXIÓN
Actualidad - 02-01-2026 08:24:12 - El futuro de los aserraderos en la Argentina de cara a 2026 aparece marcado por un escenario complejo y desafiante. La industria de la madera viene de atravesar un 2025 muy adverso, con caída histórica del consumo interno, pérdida de competitividad y una fuerte reducción de la actividad, especialmente en las pequeñas y medianas empresas madereras.
FORMACIÓN Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA
Locales - 30-12-2025 09:22:16 - El santarroseño Carlos Daniel Escalante egresó como Técnico en Seguridad Pública y Ciudadana tras participar del acto de entrega de certificados realizado en el Complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, donde se distinguió a los integrantes de la 1ª Promoción de Suboficiales que completaron esta instancia de formación.
 
 
MÁS EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL
Locales - 15-12-2025 16:22:34 - La profesora Violeta Valenzuela,ex secretaria de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa,confirmó oficialmente la llegada de la Tecnicatura Superior en Logística a la localidad,una carrera clave para el crecimiento productivo y educativo de la región.
EN SANTA ROSA RIGE LA PIROTECNIA CERO
Locales - 05-12-2025 14:37:12 - En la antesala de las fiestas de fin de año, la concejal Lorena Rigoni, autora de la ordenanza de Pirotecnia Cero de Santa Rosa, recordó que la normativa está en plena vigencia y prohibe el uso y la venta de fuegos artificiales que generen explosiones o estruendos. Solo están permitidos los artículos lumínicos, sin impacto sonoro.
UN DÍA INOLVIDABLE PARA ESTUDIANTES RURALES
Locales - 01-12-2025 06:47:14 - En una jornada cargada de entusiasmo y aprendizaje, los alumnos de 6° grado de la Escuela N° 519 “Carlos María Benítez Meabe”, de zona rural de Santa Rosa, realizaron el pasado 27 de noviembre un viaje de estudio a Corrientes Capital. La propuesta tuvo como objetivo recorrer y conocer distintos espacios urbanos y edificios públicos de importancia histórica, religiosa y cultural.
RECONOCIMIENTO LOCAL A UN ESPACIO DE CRECIMIENTO
Locales - 19-11-2025 14:25:15 - La feria “Emprender es de Valientes” vivió una semana especial: el Honorable Concejo Deliberante declaró al evento de interés municipal, reconociendo su aporte al desarrollo económico y social de Santa Rosa. La noticia fue anunciada por la coordinadora del espacio, la profesora Vanesa Villalba, quien destacó el valor del trabajo de cada emprendedora y emprendedor que participa desde el inicio del proyecto.
 
Locales - 08-07-2025 11:24:27
Santa Rosa está cada vez más cerca de concretar un anhelo histórico: la inauguración del nuevo hospital regional. Así lo confirmó el director del actual centro de salud, doctor Julio Ariel Ortiz Romero, tras una recorrida técnica realizada este martes junto a autoridades del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.
Locales - 02-06-2025 16:05:08
La feria Emprender es de Valientes sigue creciendo en Santa Rosa y se consolida como un espacio clave para el desarrollo de los emprendedores locales. Así lo expresó la profesora Vanesa Villalba, coordinadora del espacio, quien destacó el compromiso y la organización que vienen demostrando los participantes.
Locales - 09-06-2025 09:56:46
Santa Rosa vivió un día importante con la inauguración oficial de su nueva Comisaría Modelo, una obra que marca un antes y un después para la seguridad en la localidad y la región. El acto contó con la presencia del Gobernador Gustavo Valdés, el vicegobernador, el ministro de Seguridad, legisladores, intendentes, y altas autoridades policiales.
Locales - 03-07-2025 11:52:09
Santa Rosa vive un momento histórico con el avance sostenido de la construcción de su nueva Escuela Técnica, una de las obras más importantes de la región. Se trata de un edificio único en la provincia de Corrientes, según lo destacó el propio gobernador Gustavo Valdés en una de sus últimas visitas a la localidad.
 
DOS DÉCADAS DE INCLUSIÓN Y ESFUERZO EN SANTA ROSA
Locales - 11-11-2025 15:44:59 - Con una gran participación de la comunidad, la Escuela Especial N° 28 de Santa Rosa conmemoró sus 20 años de vida institucional. Hubo reconocimientos, recuerdos y palabras de gratitud hacia quienes impulsaron el sueño de una educación inclusiva en la localidad.
EDUCACIÓN, RESCATE Y CONCIENCIA AMBIENTAL
Locales - 03-11-2025 09:14:23 - Durante una entrevista exclusiva con FM La Ruta 95.7 MHz, Catalina Mancedo, jefa de prensa del Centro de Conservación Aguará, brindó detalles sobre el operativo de rescate de una mona carayá herida en Santa Rosa y explicó cómo se desarrollan las tareas de conservación, rehabilitación y educación ambiental en toda la provincia de Corrientes.
Regionales
Regionales - 02-11-2025 08:17:32 - El conductor logró salir a tiempo y no hubo heridos. Un vehículo terminó completamente destruido por el fuego en la noche del viernes 31 de octubre, alrededor de las 22,30H, sobre el kilómetro 100 de la Ruta Nacional N°118, en jurisdicción de Santa Rosa, Corrientes. Según informaron fuentes policiales a FM La Ruta, el siniestro se habría originado por una falla mecánica, cuando el rodado se desplazaba en dirección a la localidad de Esquina.

REFUERZO POLICIAL EN SANTA ROSA
Locales - 03-10-2025 16:35:42 - Santa Rosa (3 de octubre) – Este viernes, la Comisaría de Distrito Santa Rosa fue sede de un acto institucional clave: la puesta en funciones del comisario Víctor Antonio Ledesma como segundo jefe de la dependencia policial. El nombramiento estuvo a cargo del comisario mayor Héctor Ramón Orrego, director de la Unidad Regional VII con asiento en Saladas, quien encabezó la ceremonia y mantuvo luego un encuentro con vecinos e instituciones locales.
TALENTO Y COMPROMISO EN LAS AULAS
Regionales - 25-09-2025 07:58:34 - El orgullo educativo volvió a decir presente en Santa Rosa. El miércoles 24 de septiembre de 2025, en el Colegio Técnico Dr. Juan Gregorio Pujol de Saladas, se desarrolló la 3° Olimpiada de Educación Económica y Financiera, con la participación de alumnos del Colegio Secundario de Santa Rosa, quienes lograron un desempeño histórico al obtener los cuatro primeros puestos en competencia.

VOLVIERON LAS CLASES GRACIAS A UN GESTO SOLIDARIO
Regionales - 25-09-2025 16:28:46 - En una emotiva jornada, efectivos de la Policía Rural, Islas y Ambiente (PRIAR) de Concepción realizaron una travesía a caballo para llevar dos equinos donados a una familia del paraje Carambola, en plena zona de los Esteros del Iberá.
  
EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN LAS AULAS
Locales - 17-11-2025 15:17:04 - Este lunes 17 de noviembre se realizó en el Colegio Secundario de Santa Rosa una charla informativa y de prevención sobre seguridad vial, en el marco de la Ley Nacional 24.449. La actividad estuvo a cargo del equipo de Seguridad Vial de la Policía de Corrientes, encabezado por el Comisario Florentín Juan y acompañado por operadores de dispositivos de control y multas: la Oficial Subayudante Gabriela Santana y los Sargentos Carlos Sosa y Alexis Persoglia.
LOCALES
Locales - 01-11-2025 19:25:47 - En la noche del jueves 30 de octubre, efectivos del P.R.I.A.R. (Policía Rural, Islas y Ambiental Rural) de Saladas realizaron un operativo de control sobre la Ruta Provincial N°6, a la altura del paraje Paso Aguirre, donde interceptaron un camión cargado con rollizos de pino que circulaba sin documentación respaldatoria, sin luces y con fallas en los frenos.
LOCALES
Locales - 01-11-2025 19:12:34 - La vecina María Vicenta Castillo alertó a FM La Ruta. Intervinieron el PRIAR de Concepción, Bomberos Voluntarios de Santa Rosa y el Centro de Conservación Aguará.
LOCALES
Locales - 01-11-2025 19:40:05 - Días atrás se definió el máximo torneo de la organización del fútbol local, donde Estrellitas logró el título por segundo año consecutivo. Además, el Deportivo Rincón obtuvo el tercer puesto de la competencia. Como siempre, la misma es apoyada y acompañada por la gestión municipal a través de su Secretaría de Deportes.
AVANCES EN OBRAS PÚBLICAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Locales - 15-10-2025 11:35:01 - La Municipalidad de Santa Rosa continúa con los trabajos de infraestructura urbana en distintos puntos de la localidad. Este miércoles 15 de octubre, el intendente Titito Maidana recorrió la zona de la calle España al 100, donde se está realizando la instalación del nuevo sistema de iluminación pública, completando así una de las etapas finales de la obra recientemente abierta.

CIERRE DE UNA ETAPA FORMATIVA CON EMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO
Locales - 06-10-2025 10:02:53 - Con un emotivo acto realizado el viernes 3 de octubre en el salón ubicado frente a la guardería, la Municipalidad de Santa Rosa llevó adelante el cierre de los Talleres Municipales, que durante ocho años funcionaron bajo la coordinación de la profesora Violeta Valenzuela, actual secretaria de Educación.
  
Ver más galerías
Actualidad - 23-12-2025 06:16:49
En base a la explicación del economista, Lionel Fernández, “acá sab&eacut...;
Actualidad - 23-12-2025 06:33:42
Por un lado un tramo que se levanta y por otro se siguen sumando frecuencias, llegan nuevos aviones ...
Actualidad - 23-12-2025 06:49:40
Pensando en ofrecer experiencias, Turkish Airlines Holidays es una plataforma que integra vuelos jun...
Actualidad - 23-12-2025 06:47:24
La capital del país vecino se convirtió en el nuevo destino para este tipo de viajes y...
Actualidad - 16-12-2025 17:29:14
Infinito Water Park anuncia la apertura para este verano con una preventa de entradas. Cuáles...
Deportes - 16-12-2025 17:10:46
Rafael Louzán, presidente de la RFEF, anunció que las selecciones de Argentina y Espa&...
Actualidad - 16-12-2025 17:04:55
El efectivo, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de l...
Deportes - 16-12-2025 16:46:16
La entidad sudamericana informó el listado que determina los bombos para las Copa Libertadore...
Actualidad - 16-12-2025 17:00:26
Sobre el pago de deuda de enero próximo, el ministro aseguró que el Tesoro ya cuenta c...
Actualidad - 16-12-2025 17:33:33
El costo semanal de una carpa en enero de 2026 se ajustó para el próximo verano. Para ...
Usted es el visitante N° 40451686
Desarrollado por: Ideas Binarias - Corrientes - Argentina