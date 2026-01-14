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DOS DÉCADAS DE INCLUSIÓN Y ESFUERZO EN SANTA ROSA
Locales - 11-11-2025 15:44:59 - Con una gran participación de la comunidad, la Escuela Especial N° 28 de Santa Rosa conmemoró sus 20 años de vida institucional. Hubo reconocimientos, recuerdos y palabras de gratitud hacia quienes impulsaron el sueño de una educación inclusiva en la localidad.
EDUCACIÓN, RESCATE Y CONCIENCIA AMBIENTAL
Locales - 03-11-2025 09:14:23 - Durante una entrevista exclusiva con FM La Ruta 95.7 MHz, Catalina Mancedo, jefa de prensa del Centro de Conservación Aguará, brindó detalles sobre el operativo de rescate de una mona carayá herida en Santa Rosa y explicó cómo se desarrollan las tareas de conservación, rehabilitación y educación ambiental en toda la provincia de Corrientes.
Regionales
Regionales - 02-11-2025 08:17:32 - El conductor logró salir a tiempo y no hubo heridos. Un vehículo terminó completamente destruido por el fuego en la noche del viernes 31 de octubre, alrededor de las 22,30H, sobre el kilómetro 100 de la Ruta Nacional N°118, en jurisdicción de Santa Rosa, Corrientes. Según informaron fuentes policiales a FM La Ruta, el siniestro se habría originado por una falla mecánica, cuando el rodado se desplazaba en dirección a la localidad de Esquina.
REFUERZO POLICIAL EN SANTA ROSA
Locales - 03-10-2025 16:35:42 - Santa Rosa (3 de octubre) – Este viernes, la Comisaría de Distrito Santa Rosa fue sede de un acto institucional clave: la puesta en funciones del comisario Víctor Antonio Ledesma como segundo jefe de la dependencia policial. El nombramiento estuvo a cargo del comisario mayor Héctor Ramón Orrego, director de la Unidad Regional VII con asiento en Saladas, quien encabezó la ceremonia y mantuvo luego un encuentro con vecinos e instituciones locales.
TALENTO Y COMPROMISO EN LAS AULAS
Regionales - 25-09-2025 07:58:34 - El orgullo educativo volvió a decir presente en Santa Rosa. El miércoles 24 de septiembre de 2025, en el Colegio Técnico Dr. Juan Gregorio Pujol de Saladas, se desarrolló la 3° Olimpiada de Educación Económica y Financiera, con la participación de alumnos del Colegio Secundario de Santa Rosa, quienes lograron un desempeño histórico al obtener los cuatro primeros puestos en competencia.
VOLVIERON LAS CLASES GRACIAS A UN GESTO SOLIDARIO
Regionales - 25-09-2025 16:28:46 - En una emotiva jornada, efectivos de la Policía Rural, Islas y Ambiente (PRIAR) de Concepción realizaron una travesía a caballo para llevar dos equinos donados a una familia del paraje Carambola, en plena zona de los Esteros del Iberá.
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EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN LAS AULAS
Locales - 17-11-2025 15:17:04 - Este lunes 17 de noviembre se realizó en el Colegio Secundario de Santa Rosa una charla informativa y de prevención sobre seguridad vial, en el marco de la Ley Nacional 24.449. La actividad estuvo a cargo del equipo de Seguridad Vial de la Policía de Corrientes, encabezado por el Comisario Florentín Juan y acompañado por operadores de dispositivos de control y multas: la Oficial Subayudante Gabriela Santana y los Sargentos Carlos Sosa y Alexis Persoglia.
LOCALES
Locales - 01-11-2025 19:25:47 - En la noche del jueves 30 de octubre, efectivos del P.R.I.A.R. (Policía Rural, Islas y Ambiental Rural) de Saladas realizaron un operativo de control sobre la Ruta Provincial N°6, a la altura del paraje Paso Aguirre, donde interceptaron un camión cargado con rollizos de pino que circulaba sin documentación respaldatoria, sin luces y con fallas en los frenos.
LOCALES
Locales - 01-11-2025 19:12:34 - La vecina María Vicenta Castillo alertó a FM La Ruta. Intervinieron el PRIAR de Concepción, Bomberos Voluntarios de Santa Rosa y el Centro de Conservación Aguará.
LOCALES
Locales - 01-11-2025 19:40:05 - Días atrás se definió el máximo torneo de la organización del fútbol local, donde Estrellitas logró el título por segundo año consecutivo. Además, el Deportivo Rincón obtuvo el tercer puesto de la competencia. Como siempre, la misma es apoyada y acompañada por la gestión municipal a través de su Secretaría de Deportes.
AVANCES EN OBRAS PÚBLICAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Locales - 15-10-2025 11:35:01 - La Municipalidad de Santa Rosa continúa con los trabajos de infraestructura urbana en distintos puntos de la localidad. Este miércoles 15 de octubre, el intendente Titito Maidana recorrió la zona de la calle España al 100, donde se está realizando la instalación del nuevo sistema de iluminación pública, completando así una de las etapas finales de la obra recientemente abierta.
CIERRE DE UNA ETAPA FORMATIVA CON EMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO
Locales - 06-10-2025 10:02:53 - Con un emotivo acto realizado el viernes 3 de octubre en el salón ubicado frente a la guardería, la Municipalidad de Santa Rosa llevó adelante el cierre de los Talleres Municipales, que durante ocho años funcionaron bajo la coordinación de la profesora Violeta Valenzuela, actual secretaria de Educación.
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