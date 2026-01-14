PREOCUPACIÓN SANITARIA Y PRODUCTIVA

Locales - 14-01-2026 08:46:15 - Una vecina de Santa Rosa alertó sobre la aparición de gusanos negros en un sendero de la zona del barrio Unión, un área cercana a una escuela ubicada antes de la estancia Santa Lucía. La advertencia fue realizada por Manuela, quien expresó su preocupación por el riesgo que esta especie representa para los animales bovinos.

PERSPECTIVAS 2026 DEL SECTOR FORESTO-INDUSTRIAL

Locales - 07-01-2026 04:05:45 - Pese a un contexto económico todavía complejo, el sector de la madera y el mueble en la Argentina comenzó a mostrar señales de estabilización hacia el cierre de 2025 y abre expectativas moderadas de recuperación de cara a 2026, con especial protagonismo del comercio exterior.

UN SECTOR CLAVE ANTE UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Actualidad - 02-01-2026 08:24:12 - El futuro de los aserraderos en la Argentina de cara a 2026 aparece marcado por un escenario complejo y desafiante. La industria de la madera viene de atravesar un 2025 muy adverso, con caída histórica del consumo interno, pérdida de competitividad y una fuerte reducción de la actividad, especialmente en las pequeñas y medianas empresas madereras.

FORMACIÓN Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

Locales - 30-12-2025 09:22:16 - El santarroseño Carlos Daniel Escalante egresó como Técnico en Seguridad Pública y Ciudadana tras participar del acto de entrega de certificados realizado en el Complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, donde se distinguió a los integrantes de la 1ª Promoción de Suboficiales que completaron esta instancia de formación.